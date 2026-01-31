先乗り合同自主トレを終えた森下、井坪、今朝丸、谷端がうるま市立田場小を、石井、村上、小幡、百崎が宜野座村立漢那小を、それぞれ訪問した。春季キャンプ前の恒例行事で、質問コーナーやサイン色紙を懸けたじゃんけん大会で子供たちと交流。森下は「エネルギーが凄かったですし、自分はこういう機会が少ないので良い経験になりました」と目を細めた。新人の谷端も「子供たちも可愛かったので、楽しい時間になりました」とほ