柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉県浦安市で記者会見を開き、２８年ロサンゼルス五輪は目指さず現役を引退することを表明した。今後はメディア出演や講演活動、柔道教室などで競技普及に努める。柔道着で登壇した角田は会見後、報道関係者から募った５人を伝家の宝刀・ともえ投げで投げ飛ばす異例のパフォーマンスを披露。さらに、パリ五輪まで