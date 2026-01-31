佐藤は、きょう31日に沖縄・宜野座キャンプに備えて現地入りする。現状12球団で唯一、契約未更改のまま。来冬以降のポスティングシステムを利用したメジャー移籍や、金銭面での交渉が続いているとみられ、契約書にサインすることなく2月1日を迎えれば、自費キャンプに突入する。この日は甲子園のクラブハウスを訪問。キャンプイン前日の動向に注目が集まる。