俳優の小泉孝太郎（47）が30日に放送された日本テレビ系「ニノさん」（後7・00）に出演。2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪で注目している競技を明かした。「アスリートチーム」として2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さんがゲスト出演しており、ミラノ五輪の話題となった。進行役を務めたお笑い芸人の陣内智則が「孝太郎さん、冬のオリン