阪神の門別啓人投手（２１）が３０日、先乗り合同自主トレで２日連続のブルペン入りをし、昨季までの二段モーションを封印していることを明かした。参考にしたのはドジャースのブレイク・スネル投手（３３）の投球フォーム。まだ完成形ではないが、今年だけではなく将来を見据えて、フォーム改革を行った。期待の若虎が先発ローテ入りへ、大変身した姿を見せる。フッと息を吐き、投球動作へと入っていく。右足をスッと上げると