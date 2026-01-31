東京地検は30日、女優の米倉涼子（50）について、麻薬取締法違反容疑などを不起訴にしたと発表した。米倉を巡っては、一部週刊誌が昨年10月、関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報じていた。米倉は同12月、自身の公式サイトで捜索を受けたことを認めた上で「捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました」「今後も捜査には協力してまいりますが、一区切りついたと認識しております」な