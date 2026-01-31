阪神・前川右京外野手（２２）が３０日、バイトするならエントリー宜野座スタジアムでの先乗り合同自主トレに参加し、フルスイングを封印する考えを明かした。この日のフリー打撃では５本の柵越え。昨季を踏まえ、今季はコンタクト率を重視して「（柵越えは）０本でいい」と言い切った。意識改革に着手した男が左翼のレギュラー再奪取を狙う。適度な力の入れ具合でも、前川の捉えた白球は悠々と右翼フェンスを越えていった。南