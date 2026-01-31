アメリカ・ミネソタ州の教会で行われた抗議デモを中継していた元CNNキャスターら4人の身柄が拘束されました。CNNの元キャスターのドン・レモン氏は1月19日、ミネソタ州セントポールで移民当局に抗議するデモ隊に同行する形で教会の中に入り、抗議の様子をYouTubeで生中継していました。レモン氏の弁護士によりますと、レモン氏は29日夜、カリフォルニア州ロサンゼルスのホテルで身柄を拘束されました。また、同じデモを取材してい