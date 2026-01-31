「沈黙」は「敗北」ではない――。メッツのオフシーズンは、最後に笑うための静寂だったようだ。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」がメッツの今オフ編成内情について明かし、大きな反響を呼んでいる。同サイトによれば、メッツは今オフのストーブリーグで序盤は主力流出が相次ぎ、出遅れ感すら漂っていたものの水面下で周到な改革を進めていたという。象徴的だったのが、ボー・ビ