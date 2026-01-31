巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルで一斉に入団会見を行った。会見に出席したのは、前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）と前レイズのフォレスト・ウィットリー投手（２８）、前レッドソックスマイナーのブライアン・マタ投手（２６）、そして元楽天のスペンサー・ハワード投手（２９）の４選手。ブルージェイズに移籍した岡本に代わり、新４番候補のダルベックは「中軸を打つことに関して