ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬¡¢£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ç?¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤?¤³¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤òÀä»¿¤·¤¿¡££Ð£Ì£Å¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê£³£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á£Ð£Ð£Ö¡×¤ÇÆ±Âç²ñ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ê¥¿¥ê¥¢¤Ï¥«¥Ê¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Ï¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤Ç¡¢Éã¤Ï£×£×£ÅÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿Ì¾¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¸Î¥¸¥à¡¦¥Ê¥¤¥É¥Ï¡¼¥È¡££²£°£°£·Ç¯¤Ë£×£×£Å¤È·À