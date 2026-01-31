柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの角田夏実（３３＝ＳＢＣ湘南美容クリニック）が３０日、千葉・浦安市内で会見し、現役引退を発表。単独インタビューで第２の人生に向けた思いを明かした。今後は柔道教室やメディア出演など、幅広い分野で活動していく方針。かねて興味を抱いていた格闘技に関しては「柔術の練習とかにも参加させてもらって、柔道（のレベル）を高められた。いろいろな経験を子供たちにもして