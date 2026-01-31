巨人の大勢投手（２６）がスポーツブランドの「アディダスジャパン」とアドバイザリー契約を結ぶことが３０日、分かった。侍ジャパンのＷＢＣ連覇、そしてチームの日本一奪回への足固めだ。このオフ、同社のスタッフと綿密に打ち合わせて新たにオーダーしたスパイクを宮崎合同自主トレでも使用している。素足に近い感覚でより地面を足の指でつかめるようにするため、これまでよりソールを薄くするなど細部にこだわった。グラブ