ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の優勝候補のドミニカ共和国がまた強化された。３０日（日本時間３１日）、マリナーズの主砲フリオ・ロドリゲス外野手（２５）ら４選手が加わることになった。ドミニカ共和国には今週に入ってパドレスのＦ・タティス、ブルージェイズのＶ・ゲレロなど多くのスター選手の入団が発表されており、チームはすでに充実していた。この日発表されたのは２年ぶり３０本塁打、３０盗塁を