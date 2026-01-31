WBCを戦う侍ジャパンに選出されたオリックス・若月が、春季キャンプに備えて宮崎入りし、山本（ドジャース）との黄金バッテリー再結成を心待ちにした。21年から3年連続で最優秀バッテリー賞を受賞した経験値と、以降の互いの進化を重ねて勝負する。「世界の山本選手ですので。楽しみです。昔（球を）捕っていた時が半分、そこから成長した面の半分を組み合わせていきたい」このオフは選出前からWBC球で練習し「逆に日本のボ