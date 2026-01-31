広島の新人9選手は、大野練習場で8日から行われていた新人合同自主トレを打ち上げた。ドラフト1位・平川（仙台大）はノックや打撃練習などを行い、「体づくりができた。自分の実力がどれぐらい通用するか分からないが、キャンプは楽しみな気持ちでいっぱい」とキャンプインを心待ちにした。