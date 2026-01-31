阪神の新人６選手が３０日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行っていた新人合同自主トレを打ち上げた。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝は、現在ケガで別メニュー調整中だが、復活へ向けて前進している。１７日の新人合同自主トレで、ベースランニングをしていた際に脚を負傷。「右脚の肉離れ」と診断され、別メニュー調整となった。ただ、順調に回復し、２９日には負傷後屋外で初練習。この日は、室