中村奨がマツダスタジアムの屋内練習場でフリー打撃などに汗を流し、自主トレを打ち上げた。10月に手術を受けた右足首は順調に回復。「問題なくできたし、下半身の筋力トレはしっかりやった。キャンプでもう一段階上げられれば」と汗を拭った。高卒8年目の昨季はキャリアハイの出場104試合、打率.282、9本塁打と飛躍。外野の定位置を確たるものにすべく“ブレーク2年目”のジンクス打破を誓い「不安よりも楽しみの方が大きい。