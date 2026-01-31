阪神の岩崎優投手（３４）が３０日、宜野座での先乗り自主トレに合流。サブグラウンドに設置された「めんそー路」をチーム一番乗りで使用。本来は雨天用に設けられた長さ１００メートルの走路だが「日がなくて走りやすかった」と、日よけとしての有用性も実感した。澄んだ青空に、暖かい日差しが降り注ぐ南国。早速２０〜３０本を走ったが、屋根で太陽が遮られ快適だったもよう。「ゆっくり様子見で。沖縄慣れです」と涼しい表