沖縄入りした中日・井上監督が“ムネリン効果”を期待した。ソフトバンクやマリナーズなどでプレーしたBC栃木の川崎が、2月2〜6日にキャンプ臨時コーチ兼選手として参加することについて「チームに欠かせない人間になるには、どうしたらいいのか学んでほしい」と話した。04、06年ゴールデングラブ賞のムードメーカーで、遊撃レギュラーを狙う村松や龍空らにとってもプラスになりそうだ。北谷町役場と読谷村役場を表敬訪問した