名古屋鉄道が26日から運行している、中日の球団マスコット「ドアラ」のデザインを施した「ドアラトレイン」に、選手が中部国際空港への移動で乗車した。ドラフト1位・中西（青学大）は「良い電車でした」と笑み。1軍スタートのキャンプに向けて「（ブルペンでは）ボールを見て勉強することも多々あると思う」と心待ちにし、「全力でアピールしたい」と誓った。