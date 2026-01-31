アメリカの首都ワシントンで初となる市街地カーレースを開催するとトランプ大統領が発表しました。アメリカトランプ大統領「我々はアメリカのモーターレースの偉大さを祝う。それが大会の名称になる。8月21日から23日まで開く。とてもエキサイティングなレースになる。私はレースが大好きだ」トランプ大統領は30日、アメリカ最高峰のカーレース「インディカー・シリーズ」を首都ワシントンの市街地コースで8月に開催すると発表し