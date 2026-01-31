阪神の今朝丸裕喜投手（１９）が３０日、宜野座での先乗り合同自主トレでブルペン入りし、捕手を務めた坂本から金言を授かった。才木からはキャッチボールでの心得を教わり、飛躍につなげる。ブルペンで２２球を投じた今朝丸はその後、坂本と約７分間話し込んだ。初めて受けてもらったという虎の正捕手から「ブルペンでは、いつでもストライクを取れるように」と助言を受けたといい、「勉強になりました」と感銘を受けた様子で