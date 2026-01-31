（ＪＲ北海道綿貫泰之社長）「北海道エアポートには空港に滞留するお客さまの対応など多大な苦労をおかけしたことを大きく反省している。北海道エアポートへの情報提供がまったく不十分であった」新千歳空港では１月２５日、記録的な大雪の影響で快速エアポートなどが運休して、およそ７０００人が空港で一夜を明かしました。ＪＲ北海道は２６日の会見で「空港との連携はうまくいった」という趣旨の説明をして