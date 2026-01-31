新シーズン開幕まで9日となった北海道コンサドーレ札幌は熊本・大津町での2次キャンプ3日目を迎えました。この日の気温は3度、それでも暖かな太陽の光を浴びながら練習に挑んだ選手たち。熊本キャンプの課題に「攻撃のクオリティ向上」をあげた川井健太監督は攻撃の組み立てからフィニッシュまでのコンビネーションシュート練習に時間を費やすなどファン・サポーターを魅了する”攻撃的サッカ