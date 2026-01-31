北海道音更町の牧場では、馬の冬場の運動不足を解消しようと、この時期恒例の「馬追い運動」が始まっています。“重種馬”と呼ばれる大型の馬が颯爽と馬場を駆け抜けています。音更町の牧場では１月から「馬追い運動」が始まりました。冬場の運動不足の解消や妊娠した馬の健康維持を目的としています。出産を控えた５１頭を含む７７頭の馬が８００メートルのコースを３周しました。見学も可能で多くの観光客が訪れてい