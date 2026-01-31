「子育てインフルエンサー」として活動する木下ゆーき（36）が、SNSで話題となっている。くすっと笑える“子育てあるある”などを投稿し各種SNSの総フォロワー数は200万超。元芸人だが「芸人時代よりも、たくさん笑いが取れている」と笑う。IT会社の社員として働きながらシングルファーザーとして子育てし、その後再婚。現在は会社を辞め3児の父だ。「自分と同じく子育てに悩む人に笑えるものを発信できたら」との思いから動画