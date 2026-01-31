選挙の争点や各党の政策を巡り、生成ＡＩ（人工知能）で作られた架空のニュースや情報番組、インタビューのショート動画がネット上で拡散している。特定の政党を支持したり、批判したりする内容が大半で、今回の衆院選で目立つようになった。専門家は「視聴者に誤解を与える可能性もある」と指摘している。テレビの情報番組を思わせるスタジオで、高齢女性が「高市さんの台湾発言、火をつけたのは立憲の岡田やないか。ええかげ