３月に開催されるＷＢＣの日本代表レプリカユニホームなどの予約販売が３０日、オフィシャルストアで始まった。代表入りしたドジャース・大谷翔平選手、阪神・佐藤輝明選手など１５人の商品が販売される。レプリカユニホーム（ホーム、ビジター用）は２００００円（税込み）で１人５点まで購入可能。ネーム＆ナンバーＴシャツ（税込み６０００円）、選手プリントフェイスタオル（税込み３５００円）なども取りそろえられている