日本と英国の両政府は、東京で３１日に行われる高市首相とスターマー英首相の会談で、サイバー分野での包括的な協力枠組みとなる「日英戦略的サイバー・パートナーシップ」を結ぶ方針を固めた。サイバー脅威に関するインテリジェンス（情報収集、分析）を共有し、外国勢力などからの攻撃に対する防御や抑止能力の向上を図ることが柱だ。複数の政府関係者が明らかにした。スターマー氏は３１日午後、日本に到着する。英首相の来