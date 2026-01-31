５人組グループ・Ｍ！ＬＫのリーダー・吉田仁人（２６）が３０日、東京・池袋のサンシャイン劇場で、主演舞台「ＦＩＮＡＬＦＡＮＴＡＳＹＢＲＡＶＥＥＸＶＩＵＳ幻影戦争ＴＨＥＳＴＡＧＥ２」（２月８日まで）の初日を迎え、開幕前の取材会に後輩の７人組グループ「原因は自分にある。」の武藤潤（２４）、ＮＭＢ４８・川上千尋（２７）らと出席した。人気ＲＰＧシリーズ「ＦＩＮＡＬＦＡＮＴＡＳＹ」の舞台化