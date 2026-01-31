阪神、オリックスなどで活躍した元プロ野球選手の井川慶氏（４６）が、松大航也（２６）主演の映画「真昼の蜘蛛隠れ」（井坂優介監督、公開日未定）に本人役で俳優デビューすることが３０日、分かった。井坂監督とは同じ茨城県出身。古くから交流がある同監督のオファーなら、と出演を快諾した。「家族」「絆（きずな）」をテーマに、両親が失踪（しっそう）した主人公（松大）が家族の秘密に迫ったミステリー。井川氏は主人公