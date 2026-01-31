巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手（３０）が３０日、都内で入団会見を行い、４番を務める意欲を示した。メジャー通算４７発を誇り、ブルージェイズに移籍した岡本に代わる活躍を期待される助っ人は「中軸を打つことに関しては非常に自信があります」と胸を張った。大学時代に著書を読み影響を受けた王貞治氏（８５）、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）から教えを受けることを熱望した大砲が、その両者が務めた