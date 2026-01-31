ソフトバンクは３０日、王貞治球団会長（８５）が監督時代につけていた背番号「８９」を事実上の永久欠番扱いにすることを決めた。この日、王会長の功績などを次世代へ受け継ぐプロジェクトの始動を発表。会見に出席した城島健司ＣＢＯ（４９）は「８９番が福岡の町にとって特別な番号になってほしい」と願いを込めた。王会長は１９９５年から０８年まで監督を務め、野球（８・９）を愛する心から「８９」を背負った。監督を退