阪神・村上頌樹投手（２７）が３０日、沖縄・宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で行われた先乗り自主トレに参加し、初めてブルペン入りした。２５年に最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手３冠に輝いた虎のエースが、直球の精度を高めるために２段モーションを一時的に封印していることを明かした。「順調に来ている。今は色々試しながらやっているところ」と試行錯誤を重ねている。この日はオール直球で