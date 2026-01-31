オリックス・若月健矢捕手（３０）が３０日、山本由伸（ドジャース）と再タッグで連続世界一を誓った。２１年から３年連続で最優秀バッテリー賞を受賞した元相棒と、３月のＷＢＣで共闘。「世界の山本選手なので楽しみです。昔に捕っていた半分、もちろん成長していると思うので、そっちの面も半分って感じ」と、２３年１１月４日の日本シリーズ第６戦・阪神戦（京セラＤ）以来の再会を心待ちにした。「僕自身、初めての経験な