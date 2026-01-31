阪神・伏見寅威捕手（３５）が３０日、先乗り自主トレで意外な虎流ルールに困惑したことを明かした。昨年から阪神もハーフパンツでの練習が許可されたが、下にロングスパッツを着用することがチームの共通認識となっている。しかし、昨年１１月にトレード移籍した伏見はそんなルールを知るはずもなく「初日に思ったんですよ。僕だけ膝出てるなって。周り見渡したらみんなスパッツ履いてるから」と違和感を覚えた。あわててチー