阪神・今朝丸裕喜投手（１９）が３０日、才木級の“怖い”直球習得へ意欲を見せた。沖縄・宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で行われた先乗り自主トレに参加し、ブルペン入り。スライダーやフォークを交えながら２２球を、初めて坂本のミットへ投げ込んだ。「今日は変化球がいいところに決まっていたんですけど、『いいボールだけど、試合だったらこのコースはボール（ゾーン）になるから』と言われました