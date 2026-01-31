阪神・森下翔太外野手（２５）ら４選手が３０日、沖縄・うるま市内の田場小を訪問した。６年生１４５人の前でキャッチボールやバッティングを披露。さらに、質問コーナーやサイン入りの色紙がもらえるじゃんけん大会も実施し、会場を盛り上げた。イベント終了後は生徒たちのつくった花道を通り、惜しまれながら退場した。森下は「自分も小学生の時にプロ野球選手に会っていたらどうなっていたのかなって思う。そういう意味では