阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、契約未更改のままキャンプ地の沖縄に入ることが３０日、確実になった。この日は甲子園のクラブハウスを訪れたが、契約更改等に関する動きはなかった。３１日までに球団との統一契約書にサインしなければ、２月１日からの宜野座キャンプは自費でスタートすることになる。２５年は４０本塁打、１０２打点の２冠でセ・リーグＭＶＰに輝き、年俸１億５０００万円からの大幅増は確実。２４年１２月