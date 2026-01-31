右足の肉離れから復帰を目指す阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が３０日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で新人合同自主トレを打ち上げた。１７日のベースランニング中に下肢の張りを訴え、１９日に大阪府内の病院で検査した結果「右足の肉離れ」と診断。２月のキャンプは主力中心の宜野座組からスタートの予定だったが、平田２軍監督が率いる具志川組に変更となった。ランニングやキャッチボールの強