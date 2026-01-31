第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。日本高野連は現在、７イニング制導入について継続して議論を続けている状況にあり、９イニング制での実施は今大会を含めて残り２大会となる可能性がある。昨年１２月に大阪市内で行われた理事会では、「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」から、センバツが第１００回を迎える２０２