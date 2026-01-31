中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝ら新人９選手が３０日、１５年ぶりの優勝へ「出発進行」した。名古屋鉄道（名鉄）の金山駅から「ＤＯＡＬＡＴＲＡＩＮ（ドアラトレイン）」に乗車し、中部国際空港駅へ移動。「快適でした」とにっこり笑った即戦力右腕は、元気よくキャンプ地の沖縄入りした。ドアラトレインは、球団オフィシャル・パートナーの名鉄と人気マスコットがコラボしたラッピング電車。ブルーの