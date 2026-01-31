とちぎテレビ 2026年01月31日午前04時41分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．１と推定されます。 栃木県 【震度1】 佐野市 上三川町 壬生町 提供：ウェザーニューズ