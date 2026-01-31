俳優松大航也（26）主演の映画「真昼の蜘蛛隠れ」（井坂優介監督、26年公開）で、阪神や大リーグヤンキースで活躍した井川慶（46）が俳優デビューすることが30日、分かった。密室を舞台にしたオカルトミステリーで、本人役で出演する。松大演じる主人公一家の近所に住む設定で、井川は「映画への出演は初めての経験で、正直とても緊張しました。野球とはまったく違う世界でしたが、ひとつひとつのせりふを必死に覚えて、家でも何度