大ヒット・クリスマス映画「ホーム・アローン」シリーズで主人公ケビンの母親役で知られるカナダ出身の女優で声優のキャサリン・オハラさんが３０日（日本時間３１日）、米ロサンゼルスで死去した。マネジャーが明らかにしたことを米メディアが報じた。７１歳だった。オハラさんは短い期間の闘病の末、亡くなったという。死因は明らかにされていない。１９５４年３月４日、カナダ・トロント生まれのオハラさんは７４年に地元