31日午前4時41分ごろ、栃木県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、栃木県の佐野市と上三川町、それに壬生町です。【各地の震度詳細】■震度1□栃木県佐野市上三川町壬生町気象庁の発表に基づき