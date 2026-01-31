国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）が2025年のアジアベストイレブンを発表した。日本からはGK鈴木彩艶（パルマ）、MF旗手怜央（セルティック）、MF佐野海舟（マインツ）、MF堂安律（フランクフルト）、MF久保建英（レアル・ソシエダ）と最多の５人が選手された。意外だったのは、旗手が３バックの左でチョイスされたことだ。SBの経験はあるが、セルティックではほとんどプレーしていない。そもそも25年はベストフォームでは