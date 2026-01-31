スポニチ読者の皆さん、こんにちは。もうすでにご存じの方も多いとは思いますが、昨年12月上旬の街道練習中にトラックとの交通事故に遭遇。治療とリハビリのため、しばらく欠場を余儀なくされていました。1月後半の松戸競輪F1戦からレースに復帰しましたが、正直なところ、たくさんの不安を持ちながらの出場でした。メンタル面やパフォーマンス面、そして車券に貢献できるのか…。その結果、初日のような強気の攻め（番手