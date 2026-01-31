ＮＹ各市場４時台ダウ平均は２０７ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式30日（NY時間14:06）（日本時間04:06） ダウ平均48863.59（-207.97-0.42%） ナスダック23537.78（-147.34-0.62%） CME日経平均先物53515（大証終比：+125+0.23%） 欧州株式30日終値 英FT100 10223.54（+51.78+0.51%） 独DAX 24538.81（+229.35+0.94%） 仏CAC40 8126.53（+55.17+0.68%） 米国債利